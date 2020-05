Curion, prima stagione: anticipazioni, trama e cast

Arrivo avvincente sulla piattaforma streaming Netflix prossimamente. Si tratta di una serie fantasy italiana: Curon. In uscita il prossimo 10 Giugno, le anticipazioni a riguardo lasciano già sognare. Vediamo dunque qualcosa di più in merito, circa trama e cast.

Trama di Curion

Sfortunatamente per i cineasti non sono molte le notizie trapelate in merito alla serie Curion, targata italiana. Sappiamo sicuramente si tratta di un avvincente progetto. Il titolo si ispira al nome di un paesino del Trentino, a confine con l’Austria. In loco c’è una vecchia chiesa di cui oggi è rimasto solo il campanile. Il resto è stato interamente sommerso dalle acque del Lago di Resia. La leggenda racconta che in alcuni giorni d’inverno si sentono ancora le campane suonare. Sarà questa l’ambientazione e la caratteristica primaria della storia.

Durante ul FeST – Il Festival delle Serie TV, tenutosi a Milano dal 20 al 22 settembre, il team di sceneggiatori ha rivelato alcune piccole anticipazioni. A fare compagnia i fan saranno infatti Anna e i suoi due figli gemelli adolescenti. A distanza di tempo la donna torna a vivere nel suo paese natale, dopodiché scompare nel nulla. I gemelli inizieranno un viaggio alla ricerca di Anna, ma nel corso del tempo avranno anche un incontro con le cose soprannaturali.

Cast e personaggi

Circa i personaggi, Anna sarà interpretata da Valeria Bilello. I due figli gemelli Mauro e Daria sono stati scelti Federico Russo, e Margherita Morchio, al suo primo ruolo importante. Altri personaggi sono:

• Luca Lionello è Thomas

• Anna Ferzetti è Klara

• Alessandro Tedeschi è Albert

• Juju Di Domenico è Miki

• Giulio Brizzi è Giulio

• Max Malatesta è Ober

• Luca Castellano è Lukas

La serie è divisa in sette episodi che saranno tutti caricati in piattaforma a breve.