Una notte da leoni, quanti film sono? Si farà un quarto episodio?

Stasera in tv 7 giugno va in onda il film ‘Una notte da leoni’ su Italia 1, alle 21,30.

La brillante commedia americana, diretta da Todd Phillips, è una pellicola del 2009. Nel cast ci sono: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Heather Graham, Ken Jeong, Sasha Barrese, Mike Tyson e Rachael Harris.

Todd Phillips ha diretto la commedia di maggior successo, probabilmente, dell’ultimo decennio, dando vita ad un franchise con più di un miliardo di incassi in tutto il mondo. Quattro amici, tre film, tre notti da leoni.

In molti hanno tentato di spiegare il successo di Una notte da leoni, ma l’unica certezza di pubblico e critica è che l’amicizia non è mai stata così divertente e sgangherata come quella di Phil, Stu, Alan e Doug durante le loro notti brave. Una corsa contro il tempo, un’avventura che gioca a ricostruire una notte che non abbiamo visto ed una serie di personaggi di contorno sopra le righe e esilaranti.

Il film, oltre ad ottenere il Golden Globe 2010 come miglior film commedia, ha fatto la fortuna di attori come Bradley Cooper – ormai lanciatissimo nell’olimpo dei divi di Hollywood – e ha dato risalto a attori comici di grande talento come Ed Helms, Zach Galifianakis e Justin Bartha.

La saga, abbiamo detto è formata da tre film, tuttavia, i ci sono state diverse chiacchiere sul possibile 4 capitolo: nonostante gli incassi dell’ultimo capitolo non fossero i migliori della saga, Una notte da leoni aveva tutte le carte in tavola per poter raccontare una nuova storia. Ciò nonostante pare che non ci sia più alcuna possibilità di rivedere Phil, Doug, Stu e Alan insieme.

Nel 2018, l’interprete di Stu, Ed Helms, ha confermato a “ScreenRant che le possibilità di un quarto capitolo sono “tra lo zero e lo zero”.

Il cast, inoltre, ha confessato che non tornerebbe per un altro film, dunque le speranze sembrano ormai finite.