Clizia Incorvaia e Paolo, relazione a distanza: “C’è un legame di anime”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono divisi dopo settimane, i due vivranno la loro storia d’amore a distanza

Si torna a parlare della bellissima storia d’amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

I due dopo il Grande Fratello Vip non vedevano l’ora di poter vivere liberamente il loro amore lontano dalle telecamere, dopo la fine del lockdown si sono finalmente rivisti in Sicilia dove hanno trascorso giornate meravigliose insieme.

Dopo settimane di coccole e tenerezze, i due si sono divisi. Clizia è tornata a Milano dove vive da anni, Paolo è invece tornato a Roma. Non appena i fan non li hanno più visti insieme sui social per qualche ora hanno subito iniziato a fare domande, supponendo un litigio tra loro o addirittura la rottura della loro relazione.

Un po’ infastidita è stata Clizia Incorvaia a mettere a tacere le voci. Tramite alcune Instagram Stories ha detto: “Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio”. La Incorvaia ci ha tenuto quindi a precisare che lei e Paolo non hanno bisogno di ostentare sempre il loro amore, ha poi chiarito che la loro storia d’amore continuerà a procedere a gonfie vele anche a distanza.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia per il momento hanno deciso di vivere il loro amore a distanza, vedendosi nei weekend ed ogni volta che potranno. Entrambi sono certi che la distanza non sarà un ostacolo per il loro amore.

Sara Fonte