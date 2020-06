Dove andare in vacanza? In Molise è gratis: l’iniziativa del piccolo borgo è un successone

Vuoi venire in vacanza in Molise? Ti diamo la casa gratis. Quando hanno lanciato questa “provocazione”, gli organizzatori non potevano di certo immaginare di ricevere tutto questo apprezzamento e soprattutto una valanga di richieste dai Paesi esteri.

Gli amministratori di San Giovanni in Galdo, 539 abitanti in provincia di Campobasso, e dei dirigenti della associazione ‘Amici del Morrutto’ hanno raccontato all’ANSA dell’incredibile successo del loro “bando free turistico”. Per partecipare bastano alcuni semplici requisiti: non bisogna essere molisani, non si devono avere parenti in Molise e non si devono possedere proprietà immobiliari in questa Regione.

I soggiorni, della durata di una settimana (da sabato a sabato) consentono ai turisti di immergersi nella pace del borgo, tra silenzio, aria pulita, cibi strepitosi e praticamente nessun rischio di contagio da coronavirus.

L’iniziativa è stata lanciata sabato 20 giugno e partirà ufficialmente il prossimo 4 luglio: sono già registrate prenotazioni da Trieste, Ragusa, Genova e Bologna, ma il presidente dell’associazione, Stefano Trotta, rivela che ci sono state telefonate anche da Irlanda, Francia, Spagna, Polonia e Ucraina.

“Nel centro storico di San Giovanni abbiamo 440 immobili e solo 12 famiglie residenti – spiega Trotta – Il vero patrimonio turistico del Molise è la sua enorme dotazione di immobili da sfruttare, pronti”.

Ad agosto ripartirà anche il Jazz Festival, che si svolgerà nel centro storico, il Morrutto, alla sedicesima edizione, e la dimostrazione pratica nelle aziende enogastronomiche del posto su come si fanno i prodotti, formaggi, pasta, pane, salumi.

