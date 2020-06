Chi è Mark William Calaway, aka The Undertaker, il wrestler che ha annunciato il suo ritiro

The Undertaker annuncia il suo ritiro dal mondo del wrestling. Mark William Calaway ha deciso di renderlo pubblico durante l’ultimo episodio della docu-serie a lui dedicata.

La notizia ha ovviamente scosso i tantissimi fan del macabro “becchino”, che milita nella World Wrestling Entertainment (WWE) da più di 30 anni, tanto da ricoprire anche il ruolo di ambasciatore e leggenda.

Calaway ha spiegato anche i motivi che lo hanno convinto a mettere fine alla meravigliosa storia di Undertaker, diventato celebre in tutto il mondo per le sue tattiche che terrorizzavano gli avversari.

Nell’ultimo episodio Calaway rivela che è stata proprio la serie a fargli “aprire gli occhi” e a spingerlo verso l’addio alla WWE. “Non ho più niente da conquistare, nessun obiettivo da raggiungere. Il gioco è cambiato ed è tempo per i nuovi di farsi avanti. Non so, il momento mi sembra quello giusto”, le parole del famosissimo wrestler.

Calaway sembra sicuro della sua scelta, anche se non chiude completamente la porta: se il presidente della Wwe, Vince McMahon, lo richiamasse in futuro potrebbe anche farci un pensierino.

“Non escludo che lo considererei – ha detto The Undertaker – Mai dire mai, ma a questo punto della mia vita e della mia carriera, non ho alcun desiderio di tornare sul ring”.

