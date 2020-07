Chi è Maria Rosaria Omaggio? Biografia e carriera dell’attrice e scrittrice

Ecco chi è Maria Rosaria Omaggio, nota e stimata attrice e scrittrice degli anni ’70

Maria Rosaria Omaggio è nata l’11 gennaio 1954 a Napoli, è una scrittrice e attrice italiana. È approdata nel mondo dello spettacolo quando era solo una ragazza, partecipando a Canzonissima all’edizione ’73 -’74.

La Omaggio ha fatto poi il suo debutto come attrice al cinema. Ha ricoperto molti ruoli in diversi film e serie tv, tra questi: La Nouvelle malle des Indes, Sarto per signora, Polvere di pitone, Una donna per amico, Donne di Mafia, Passioni, Caro Maestro, Edera, Il Generale, Tutto compreso, Micaela, La sonata del silencio, Don Matteo, A fari spenti nella notte e molti altri ancora.

Maria Rosaria Omaggio ha ricoperto vari ruoli anche a teatro, recitando in diversi sceneggiati televisivi come: I racconti fantastici di Edgar Allan Poe, La Squadra, Caro Maestro 2, La Schiava d’oriente, Diatriba d’amore contro un uomo seduto e altre ancora.

L’attrice ha ricevuto il premio Francesco Pasinetti per l’interpretazione di Oriana Fallaci nel film ‘Walesa– Uomo della Speranza di Andrzej Wajda’. La Omaggio ha ricevuto altri premi e riconoscimenti nel corso della sua lunga carriera. L’attrice ha riscosso molto successo nel mondo del cinema e del teatro anche in Spagna.

Maria Rosaria Omaggio ha avuto successo anche nell’attività letteraria. Ha scritto: Ricordiamo Viaggio nell’Incredibile, che ha ricevuto il Premio Fregene e L’energia trasparente – curarsi con cristalli, pietre preziose e metalli, questo è stato tradotto in 6 differenti lingue.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, è sempre stata molto riservata e attenta a proteggere il suo privato. Ad oggi non è noto se sia sposata o se abbia figli. Sappiamo che la scrittrice vive a Roma e che dedica molto tempo al sociale. Da tempo è ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF, tante sono le importanti attività che ha svolto, tra queste un viaggio in India per aiutare i bambini mendicanti di Bombay.

Sara Fonte

