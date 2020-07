The Umbrella Academy seconda stagione dal 31 Luglio su Netflix: anticipazioni trama e cast

Dopo il successo della prima stagione, Netflix si prepara a mandare in onda il secondo round della stagione The Umbrella Accademy, a partire dal 31 Luglio.

Nata dal fumetto della Dark Horse Comics scritto da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, la prima stagione della serie aveva subito conquistato i fan rendendo dunque possibile un seguito della storia.

Dove eravamo rimasti nella prima stagione di The Umbrella Academy

Nella scorsa serie avevamo visto la famiglia di supereroi – Spaceboy, Kraken, Rumor, Se?ance, Number Five, Horror e White Violin alle prese con un piano per salvare il mondo in otto giorni.

Cinque aveva avvisato di continui i familiari che non fosse una buona idea usare i poteri per sfuggire all’apocalisse di Vanya del 2019. Avrà avuto ragione?

La trama

Cinque aveva ragione e con quel salto nel tempo tutti i fratelli finiscono sparpagliati per tutta Dallas, in Texas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960.

Qualcuno resta bloccato nel lassato e convinto della morte altrui ha deciso di farsi una vita propria. Cinque è l’ultimo ad atterrare, proprio il giorno dell’apocalisse.

Il nuovo obiettivo è di potersi riunire e svelare il mistero su cosa ha causato il giorno dell’apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre killer svedesi daranno loro la caccia

Il cast

Nel cast sono riconfermati i vecchi attori, ovvero Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min.

