Temtem, l’MMO online in stile Pokémon in arrivo su PS5

Temtem, l’MMO online in stile Pokémon, sta arrivando su PlayStation 5 come rivelato durante l’evento Sony State of Play.

Tetem è un gioco online multiplayer d’azione-avventura dove i giocatori viaggiano per il mondo alla ricerca di mostri da collezionare. È stato popolarmente descritto come un MMO simile ai Pokémon e dopo il glorioso lancio avvenuto all’inizio di quest’anno, gli sviluppatori non vedono l’ora di portare l’MMO sulla console Sony di prossima generazione:la PS5.

“Guardando avanti e ampliando i nostri piani per il futuro di Temtem, sapevamo di dover abbracciare la next-gen. Sony è stata molto ricettiva e ci ha aiutato molto in questa decisione, quindi la PS5 è la soluzione perfetta per iniziare il nostro viaggio“, ha dichiarato il direttore di Temtem, Guillermo Andrades, in un’intervista a IGN.

Il filmato di Temtem mostrato allo State of Play è stato ripreso in 4K a 60FPS sulla PS5, ha confermato Andrades. Non sono stati però rivelati i piani per supportare altre funzionalità come il ray tracing, dato che “i rendering simili a cartoni animati di Temtem non ne beneficiano molto, ma stiamo sicuramente cercando di fare il massimo in termini di risoluzione e framerate”.

