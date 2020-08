Chi è Halis Karatas, il fantino turco che ha ispirato Bold Pilot – Leggenda di un Campione?

Ecco chi è Halis Karatas, il film Bold Pilot – Leggenda di un Campione racconta la sua storia

Halis Karata? è nato a Sivas Gürün il 2 ottobre 1972, da ragazzo la sua più grande passione era il calcio ha scelto poi di diventare un fantino per seguire il fratello e il padre, entrambi impegnati nell’equitazione.

Si è fatto spazio nel settore equestre quando aveva 14 anni, tantissimi sono stati i successi ottenuti. Il noto fantino ha vinto 5740 primo posto con 21028 cavalli guidati fino al 6 agosto 2016. Con il cavallo Bold Pilot è riuscito a battere il record della pista vincendo la Gazi Race con 2.26.22 gradi, ha anche vinto 6 campionati Veterans Run.

Nel 2012 a Istanbul Veliefendi ha vinto tutte e sette le gare all’Ippodromo, battendo il record mondiale del noto fantino Frankie Dettori. Halis Karata? ha anche recitato nel video musicale di Soner “Yorgundum”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto fantino ha sposato Begüm Atman, la donna è morta nel 2014. Dal loro amore sono nati due figli, Azra e Özdemir.

Halis Karata? è diventato particolarmente noto grazie al film Bold Pilot-Leggenda di un Campione, uscito in Turchia nel 2018. È un film biografico che racconta la vera storia di Halis e del suo cavallo da corsa.

Halis da giovane sognava di diventare un fantino di successo, nel suo villaggio non poteva però diventarlo perché troppo piccolo ed è per questo si trasferì a Instanbul, dove ha incontrato il cavallo Bold Pilot, che non si lasciava avvicinare facilmente.

Prima di lui nessuno era riuscito a dominare il cavallo, con determinazione e pazienza Halis è riuscito però a conquistare la sua fiducia.

Tra loro nasce un legame sempre più forte e speciale, Halis Karata? inizia infatti a pensare di poter gareggiare insieme a Bold Pilot accorgendosi del suo incredibile talento. Alla fine il fantino riesce a vincere insieme a Bold Pilot

Bold Pilot-Leggenda di un Campione andrà in onda stasera su Canale 5 alle 21.21.

Sara Fonte

