Obbligo o verità, trama e curiosità sull’horror del 2018

Il film ha come titolo originale Truth or Dare (che è effettivamente Verità o Obbligo in traduzione italiana) ed è una pellicola horror. Ecco trama, trailer, cast e qualche curiosità sul film.

Obbligo o verità è un film ambientato e girato negli Stati Uniti. Tutto comincia quando Olivia e alcuni suoi amici vanno in Messico. Lì, Olivia incontra un ragazzo, Carter, e i due si fidanzano.

Una sera, decidono di giocare a Obbligo e Verità e questo costringe Carter a dire la verità. Carter ha deciso di lasciare il gioco, dando in pasto a esso i ragazzi (Olivia compresa) al posto suo.

Al ritorno dal Messico, la scritta Truth or Dare compare ovunque. Mentre Oliva è in biblioteca, tutti hanno il viso deforme e le ripetono “Obbligo o verità” finché lei non dice “Verità” e rivela il tradimento di una sua amica, fidanzata con un suo amico, ma in realtà con diverse avventure.

Tutti gli amici devono per forza partecipare al gioco in situazioni di rischio e chi si rifiuta muore. Quando muoiono la metà dei ragazzi, si scopre che l’unico modo per salvarsi è dire sempre “Verità”, mentre si cerca il demone che dà il via al tutto.

Si scopre che il primo a giocare è stato proprio Carter (che in realtà si chiama Sam). Quindi, il ragazzo deve recitare una formula spagnola, tagliarsi la lingua e metterla in un vaso, da richiudere con la cera. Sam si rifiuta e viene ucciso da Lucas, il quale farà il rito per lui.

Morto Sam, il demone non può essere imprigionato nonostante il rito. Quindi, Olivia gli chiede come fare. Il demone le risponde che deve mettere altre persone nel gioco al posto suo. Quindi, la ragazza posta un video su YouTube, dove spiega il gioco e mette tutto il mondo ai piedi del demone.

Il film ha avuto un budget di 3,5 milioni di dollari. Le riprese si sono svolte tra il 7 giugno e il 12 luglio 2017.

La pellicola esce nelle sale americane il 13 aprile 2018, mentre quelle italiane lo mettono a disposizione il 21 giugno dello stesso anno.

Il film ha incassato 95,3 milioni di dollari in tutto il mondo, pur essendo considerato scarso dalla critica.

Il cast è composto da:

Lucy Hale: Olivia Barron.

Tyler Posey: Lucas Moreno.

Violett Beane: Markie Cameron.

Sophia Taylor Ali: Penelope Amari.

Hayden Szeto: Brad Chang.

Landon Liboiron: Carter / Sam.

Nolan Gerard Funk: Tyson Curran.

Sam Lerner: Ronnie.

Aurora Perrineau: Giselle Hammond.

Tom Choi: ufficiale Han Chang.

Brady Smith: Roy Cameron.

