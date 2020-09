Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano in Italia: ecco perché hanno lasciato Miami

Clarissa Marchese spiega perché lei e Federico Gregucci hanno deciso di lasciare l’America e di tornare a vivere in Italia

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, dopo aver vissuto a Miami per tre anni, hanno deciso di tornare a vivere in Italia. A rivelare la novità ai loro tantissimi fan è stata l’ex tronista pochi giorni fa sul suo profilo Instagram.

I due si sono conosciuti e innamorati qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, da quel momento non si sono più separati.

Dopo la scelta Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono andati a convivere a Miami, dove l’ex corteggiatore allenava i bambini alla Juventus Academy della Florida. Lo scorso anno i due sono convolati a nozze a da pochi mesi sono diventati genitori per la prima volta.

È proprio per la figlia che i due hanno deciso di tornare a vivere in Italia, soprattutto per farla crescere più vicina alle loro famiglie. Su Instagram qualcuno ha chiesto all’ex tronista se l’America le mancherà, lei ha risposto: “Sì, certamente. Mi mancheranno i nostri posti, la nostra sana routine, ma soprattutto i nostri amici che per tre anni sono stati la nostra famiglia.”

La moglie di Federico Gregucci ha aggiunto: “Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima ma l’arrivo di Arya ha stravolto le nostre priorità. Adesso per noi la cosa più importante è stare più vicino alle nostre famiglie”.

C’è poi chi le ha chiesto come mai hanno scelto di andare a vivere a Firenze e non in Sicilia o a Roma, le loro città natali. In merito a ciò Clarissa Marchese ha spiegato: “Principalmente per il lavoro di Fede. Poi comunque lui ha vissuto per 5 anni lì, io sono stata più volte e piace tanto ad entrambi. Ci sembra un ottimo posto per mettere radici”.

L’ex tronista ha fatto sapere che Federico Gregucci ha trovato un nuovo lavoro a Firenze, ma non ha detto di cosa si tratta. Lei continua a svolgere il suo lavoro di web influencer, sui social è molto amata e seguita. In molti si chiedono se sarà interessata ad intraprendere nuove esperienze televisive ora che vivrà di nuovo in Italia. La vedremo in tv? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui