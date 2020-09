Chi è Gia Coppola? L’attrice e regista presenta Mainstream al Festival del Cinema di Venezia

Ecco chi è Già Coppola, la talentuosa attrice e regista si trova a Venezia per presentare il suo film alla 77esima Mostra del Cinema

Gia Coppola è una nota regista e attrice di 33 anni, è nata l’1 gennaio 1987 a Los Angeles. Fa parte della Royal Family di Hollywood, è la nipote di Francis Ford Coppola, figlia di Gian Carlo Coppola e Jacqui de la Fontaine.

Come i suoi familiari la Coppola manifesta la sua passione per il cinema sin da quando era solo una ragazzina, con il tempo ha intrapreso la carriera di attrice e regista.

Da ragazza studiava anche fotografia, si è poi appassionata sempre di più alla videocamera, ha infatti diretto un corto per un marchio di moda. Ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema nel 2013 con il film Palo Alto, un film che parla della vita di diversi adolescenti che hanno l’istinto dell’autodistruzione. Gia Coppola ha presentato il film in anteprima nella sezione Orizzonti della 70esima Mostra del Cinema di Venezia. La regista e attrice ha trovato ispirazione dalle reali esperienze degli attori per rendere il film più vero.

L’ultimo film di Gia Coppola è Mainstream, presentato durante l’attuale edizione del Festival del Cinema di Venezia. La regista e attrice ha scritto il film insieme a Tom Stuart.

Parlando del suo film la nota regista ha detto: “Ho voluto raccontare una storia immersa nella cultura della mia generazione e dei ventenni di oggi, la manipolazione, l’influenza dei social, ho cominciato ad esplorare quel mondo e confesso che ero piena di pregiudizi che via via sono svaniti.“

Gia Coppola ha poi concluso dicendo: “Con questo racconto ho provato ad entrare in quella che è la dimensione culturale del nostro tempo ma ci tengo a dire che non ci sono giudizi. Eravamo io e il mio cast pronti a detestare queste persone, ma poi li abbiamo solo rappresentati”.

Sara Fonte

