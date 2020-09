Nella tana dei lupi: curiosità, sequel e storia vera dietro l’action movie del 2018

Andrà in onda stasera su Rai3 Nella tana dei lupi, action movie statunitense uscito nel 2018 scritto e diretto da Christian Gudegast, con protagonista Gerard Butler.

La vicenda legata all’uscita del film è particolare, giacché il film è rimasto in stand-by per diversi anni a causa del fallimento di Relativity Media – la casa che ne deteneva i diritti.

Il film è poi uscito e, nonostante la critica non l’abbia accolto in maniera entusiasta, i risultati al botteghino sono stati decisamente buoni e per questo si parla di un possibile secondo capitolo.

Se ne parla dal 2018, anno di uscita del primo capitolo.

Ma andiamo con ordine:

il progetto del film – la cui storia è basta su una serie di storie vere relative ad una serie di rapine tentate nel Sud della California – prende vita all’inizio degli anni ’00 ma le riprese iniziano solo nel gennaio del 2017, date le succitate circostanze.

Il film ha un budget di circa 30 miliani di dollari ed incassa nel mondo un totale di oltre 80 milioni di dollari: un buon risultato che fa sì che i produttori pensino alla possibilità di un sequel.

Il secondo capitolo del film dovrebbe essere ambientato in Europa (tra Londra, Belgio, Marsiglia e Montenegro) e dovrebbe vedere come protagonista di nuovo il poliziotto Nick O’ Brian (interpretato da Gerard Butler).

In questo caso la storia vera alle spalle sarebbe una rapina di diamanti tentata alla gioielleria nel quartiere di Antwerp, ad Aversa, nel 2003 (ricercando notizie sulla rapina in questione, riteniamo si faccia riferimento al colpo avvenuto la notte di San Valentino del 2003 nel caveau del Diamond Center di Anversa, in Belgio).

Al momento, non ci sono notizie circa la possibile data d’uscita del film né circa le riprese dello stesso, probabilmente rallentate dal coronavirus.

L’ultima notizia certa, per quanto riguarda il mercato italiano, è che nel maggio 2019 la Lucky Red ha annunciayo l’acquisizione dei diritti di distribuzione per il Bel Paese.

