Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci?

Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci, la donna ha vissuto grandi e dolorosi traumi nella sua vita

Daniela Spada è nata nel 1964, è nota soprattutto per essere la moglie dell’attore di Cesare Bocci, dal loro grande amore è nata nel 2000 la figlia Mia.

Poco dopo la nascita della figlia, la Spada è stata colpita da un ictus e da un’embolia, dolorosi eventi che l’hanno costretta ad affrontare un lungo periodo di coma e riabilitazione post traumatica e fisica. In più occasioni il marito ha parlato dei suoi problemi di salute, ne ha parlato anche oggi a ‘Da noi… A ruota libera‘.

Nel 2016 Cesare Bocci ha anche rivelato che la donna a pochi anni dall’ictus ha scoperto di avere un tumore al seno, fortunatamente è riuscita a superare anche questo difficile momento della sua vita.

Negli anni Daniela Spada ha sempre dimostrato di essere molto forte, non si è mai scoraggiata e non ha mai perso il sorriso. A causa delle sofferenze affrontate il suo fisico è cambiato molto, nel 2018 ha però ballato insieme al marito a Ballando con le Stelle.

Daniela Spada è un’autrice di libri di cucina, gestisce anche un corso per cucinare. Per circa 30 anni ha lavorato nel mondo della grafica, dopodiché ha coltivato la sua passione per la cucina ed è diventata una pasticcera e chef. La moglie di Bossi gestisce dal 2014 la sua scuola di cucina.

Sara Fonte

