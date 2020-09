Chi è Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi e icona del web

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP edizione 2020. Da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia (divenendo subito uno dei protagonisti del reality) si è spesso discusso sul suo ex fidanzato Marco Ferrero, un personaggio molto noto sul web. Ferrero, meglio conosciuto col nick di Iconize è un influencer, una vera e propria icona social. In questo articolo vi daremo qualche informazione riguardo a Iconize.

Tommaso Zorzi: di tutto un po’ sull’ex Iconize

Marco Ferrero, o Iconize se preferite, è nato nel 1991 a Biella. È un ragazzo di 29 anni di grande iniziativa, essendo divenuto un influencer molto conosciuto. Marco per realizzare il suo sogno si è trasferito a Milano, coltivando l’amicizia con nomi noti dello showbiz, tra cui Diana Del Bufalo, Elettra Lamborghini, Chiara Nasti e Soleil Sorge.

Il coming out e il successo

A un certo punto, Marco Ferrero ha deciso di fare coming out, rivelando il suo orientamento omosessuale. Da allora, Iconize ha iniziato a farsi conoscere su social media quali Tik Tok e Instagram. Tra i suoi ex famosi citiamo Andrea Botticelli e lo stesso Tommaso Zorzi. Tuttavia, come è nato il personaggio di Iconize?

A rivelarlo è stato proprio Marco Ferrero, tramite alcuni dichiarazioni riportate da Gossip Blog: “Iconize è stato inventato da me per potermi esprimere meglio: attraverso le foto e i video, cerco di rendere realtà la mia immaginazione”. Marco ha aggiunto che vuole riuscire a raccontare la sua storia e il mondo visto tramite i suoi occhi. Iconize significa, come spiegato da Ferrero: “Rendere un’icona le persone che fotografo/filmo, le iconizzo”.

