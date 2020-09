Chi è Selene Querulo, la corteggiatrice di Uomini e Donne?

Ecco chi è Selene Querulo, la corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne, interessata anche a Nicola Vivarelli

Sta attirando non poco l’attenzione dei telespettaori Selene Querulo a Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

La corteggiatrice di Davide Donadei poco dopo il sui arrivo in studio si è fatta notare per aver avuto una discussione con Jessica Antonini. Nella puntata di oggi abbiamo invece assistito ad un battibecco con il tronista a causa dell’interesse mostrato dalla corteggiatrice nei confronti di Nicola Vivarelli.

Davide Donadei in studio si è detto molto arrabbiato a causa del comportamento della sua corteggiatrice Selene Querulo. La ragazza ha chiaramente lasciato intendere di essere interessata a Nicola Vivarelli, cosa che ha infastidito non poco il tronista.

Dopo che Sirius e Gemma hanno interrotto la loro frequentazione, Nicola Vivarelli è infatti pronto a voltare pagina e ad iniziare nuove frequentazioni. Il giovane cavaliere è intenzionato a conoscere Selene e lei sembra ricambiare il suo interesse, a Davide però non fa piacere che lei inizi a frequentare anche Vivarelli.

Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo però che Selene Querulo, dopo essere stata criticata e attaccata per aver iniziato un percorso di conoscenza anche con Vivarelli, ha deciso di abbandonare il programma.

Della sua vita privata non si sa ancora molto ad oggi, dal suo profilo Instagram sappiamo che è originaria delle Marche. Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne probabilmente aumenterà la sua visibilità, al momento è seguita da 7656 follower su Instagram.

Il suo percorso a Uomini e Donne si è davvero concluso o deciderà di tornare in trasmissione? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui