Hope Hicks, chi è l’ex modella (oggi consigliera) che potrebbe aver contagiato Donald e Melania Trump

La notizia del giorno a livello mondiale è certamente la positività al coronavirus del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e della first lady, Melania.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra molto probabile che il Presidente USA abbia contratto il Covid-19 mentre era in volo sull’Air Force One, in direzione Cleveland, per partecipare al dibattito che lo vedeva protagonista contro il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden.

Su quel volo, Trump – che ha scelto di non indossare la mascherina, ndr – si trovava assieme a Hope Hicks, 31 anni, attualmente consigliera del tycoon, fino al 2018 capo della comunicazione alla Casa Bianca.

La Hicks, che in passato è stata anche modella per Ralph Lauren e attrice, è risultata positiva nella giornata di giovedì: una notizia che ha fatto subito scattare i controlli per Donald e Melania Trump.

Hope Hicks, laureata in letteratura inglese, è entrata in politica per la prima volta nel 2016, proprio in sostegno della campagna elettorale dell’allora candidato repubblicano Donald Trump, che riuscì a sconfiggere l’avversaria Hillary Clinton diventando il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Tre anni prima la Hicks aveva lavorato come consulente per l’immagine e la comunicazione di Ivanka Trump, figlia del tycoon. L’ex modella affermò senza problemi di “non sapere nulla di politica”, e la leggenda narra che Trump rimase colpito proprio da questo aspetto.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui