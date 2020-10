Chi è Lucya Belcastro, la giovane fidanzata di Roberto Farnesi?

Ecco chi è Lucya Belcastro, fidanzata da circa cinque anni con il noto attore Roberto Farnesi

Lucya Belcastro è nota per essere la fidanzata di Roberto Farnesi, i due stanno insieme da circa cinque anni.

Entrambi sono sempre stati molto riservati, le foto che ci sono della coppia sul web sono quelle scattate dai paparazzi. La loro storia d’amore ad oggi procede a gonfie vele, l’attore ha infatti fatto sapere in più occasioni di essere pronto a convolare a nozze e a metter su famiglia. A Diva e Donna ha detto: “Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura”.

Ma chi è la fidanzata di Roberto Farnesi? Di lei sappiamo che è nata nel 1996 a Montevarchi e studia lingue a Firenze, parla correttamente tre lingue. La giovane ragazza è laureata e lavora in un’importante azienda di abbigliamento di Pisa. Lucya Belcastro non sembra essere intenzionata a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, vuole infatti continuare a studiare.

Parlando di lei Farnesi ha detto: “Lucya è una ragazza che si dà da fare ed è molto in gamba nonostante la giovane età. Lei è molto indipendente nella sua giornata, rispetta i miei spazi di lavoro e le mie libertà senza interferire”.

Tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro c’è un’importante differenza di età, lei è infatti più piccola dell’attore di 25 anni, questo però non sembra essere mai stato un problema per loro.

I due si sono conosciuti nel 2015, da quel momento non si sono più separati. Roberto Farnesi e Lucya Belcastro convoleranno presto a nozze e metteranno su famiglia? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprirlo.

Sara Fonte

