Maria De Filippi svela la nascita della storia con Costanzo: “Eravamo amanti”

Intervistata a Domenica In, conduttrice De Filippi, ha svelato l’inizio della sua lunga storia d’amore con Maurizio Costanzo, scoperta dall’ex moglie Marta Flavi

Nella puntata dell’11 ottobre di Domenica In, Maria De Filippi ha raccontato i suoi tasselli più importanti della sua vita, dalla gioventù fino all’amore con Maurizio Costanzo. Una storia iniziata trent’anni fa: i due si conobbero a durante la Mostra del Cinema di Venezia, ma non fu subito colpo di fulmine. Il giornalista infatti si era rivolto in toni bruschi Maria perché si era seduta dinnazi a lui durante una cena in un ristorante: “La prego, se si può spostare, vorrei evitare di fare fotografie con lei”.

La conoscenza tra i due però cambiò radicalmente. De Filippi ha poi svelato un particolare: “Eravamo amanti”. La conduttrice ha spiegato che a scoprirli è stata l’allora moglie Marta Flavi: “Io l’ho chiamato e c’era lei sull’altra linea che diceva di mettere giù, che dovevano parlare”. Infine, arrivò l’ufficializzazione della loro storia, nonostante i genitori erano piuttosto contrari per il fatto che Costanzo avesse molti più anni di lei e già stato sposato più volte. Quindi, a quanto pare, secondo i principi della religione cristiana, il matrimonio non può assolutamente essere svolto in chiesa.

Infine, Costanzo andò a Pavia per conoscere i genitori di Maria in modo da far notare di avere intenzioni piuttosto serie con la figlia. I due infatti si sposarono a Roma il 28 agosto 1995.

