The Spanish Princess, stagione 2, dall’11 ottobre su Starzplay: anticipazioni trama e cast

Anche The Spanish Princess come tutte le altre serie tv in uscita questo mese era molto attesa dai fan. Alla sua seconda stagione, la serie narra la storia di Caterina d’Aragona, che si traferisce in Inghilterra alla conquista del trono. Vediamo cosa aspettarci dalla seconda stagione, con anticipazioni trama e cast.

The Spanish Princess: dove eravamo rimasti?

La prima stagione aveva basato tutti gli intrecci sulla bugia di Caterina. Negli ultimi episodi avevamo visto Meg Tudor che stava per fare ritorno in Scozia. Invece Mary Tudor, di ritorno in Francia.

La trama della seconda stagione

Gli otto episodi della seconda stagione si concentreranno sul viaggio di ritorno dalla bugia sulla verginità di Caterina. Ovviamente, continueranno anche le peripezie nella relazione con Enrico. Un ruolo di rilievo l’avranno anche Meg e Mary Tudor, sorelle del re. Secondo alcuni rumors, potrebbe esserci anche un ritorno delle sorelle Bolena.

Cast, attori e personaggi

Infine, per quanto riguarda il cast della stagione 2 di The Spanish Princess vedremo:

Charlotte Hope nei panni di Caterina D’Aragona

nei panni di Caterina D’Aragona Ruairi O’Connor , nei panni di Enrico VIII.

, nei panni di Enrico VIII. Laura Carmichael nei pani di Maggie Pole

nei pani di Maggie Pole Georgie Henly , nei panni di Meg Tudor

, nei panni di Isla Merrick-Lawless nei panni di Mary Tudor

Richard Pepper nel ruolo di Thomas Boleyn

Philip Cumbus nel ruolo di Thomas Wolsey

Stephanie Levi-John è Linda de Cardonnes

Nadia Parkes è Rosa

Aaron Cobham nei panni di Oviedo

Alan McKenna nei panni di Sir Richard Pole

Olly Six è Edward Stafford

Jordan Renzo nei panni di Charlie Brandon

Daniel Cerqueira nel ruolo di De Fuensalida

