La storia di Tom Parker: il cantante dei The Wanted affetto da tumore al cervello

Il cantante dei The Wanted Tom Parker ha condiviso una notizia orribile che ha sconcertato i fan. I medici gli hanno diagnosticato un tumore al cervello inoperabile.

La storia shock di Tom Parker

Il 32enne e sua moglie Kelsey sono genitori di una bambina e ora aspettano il loro secondo figlio, un maschio. La notizia ha dunque guastato la felicità familiare.

Tom ha raccontato della sua diagnosi scioccante. Dovrà iniziare la radioterapia e la chemioterapia per cercare di prolungare la sua vita, visto che non si può operare. Ha scoperto del brutto male dopo una vacanza a Norwich durante l’estate, quando ha sofferto per settimane di convulsioni inspiegabili.

Dopo aver fatto dei test, i medici gli hanno dato la notizia che aveva un tumore noto come glioblastoma di grado quattro, dicendo che era “lo scenario peggiore” di quel tipo di male.

E in un colpo sconvolgente, l’aspettativa di vita per una persona che aveva ancora anni e anni davanti a sè, si è ridotta a soli 18 mesi (se tutto va bene).

Le parole di Tom

Nella sua intervista ad una rivista, Tom ha spiegato: “Sono ancora completamente scioccato, è tanto da accettare. Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo. Non pensi mai che ti succederà”.

Poi dopo settimane di silenzio sui social ha scritto: “Non c’è un modo semplice per dirlo, ma purtroppo mi è stato diagnosticato un tumore al cervello e sono già in cura. Abbiamo deciso, dopo molte riflessioni, che invece di nasconderci e cercare di mantenerlo segreto, avremmo fatto un’intervista in cui avremmo potuto esporre tutti i dettagli e far conoscere a tutti i fatti a modo nostro”.

Il messaggio di Tom si conclude così: “Siamo tutti assolutamente devastati, ma lo combatteremo fino in fondo. Sarà una battaglia dura, ma con l’amore e il sostegno di tutti la batteremo”.

