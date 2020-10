Oroscopo di Paolo Fox, dal 12 al 18 Ottobre: previsioni della settimana

Cosa ci stanno riservando le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox. In genere sarà una buona settimana per tutti, ma i segni migliori, che hanno totalizzato 5 stelle su 5 sono Vergine e Capricorno.

Ariete

Sarà per te un periodo fatto di momenti altalenanti. Ad avere maggiori problemi sono coloro che hanno avuto problemi di coppia in passato. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio andare cauti, e non giocare troppo con i soldi.

Toro

Venere rema in tuo favore. Questo potrebbe favorire coloro che sono innamorati o coloro che si vogliono innamorare.

Non ci sono all’orizzonte cose molto complicate, basta non essere troppo critici ed esigenti.

Gemelli

I sentimenti saranno un tantino compromessi e coinvolti da momenti no, in particolare a metà della settimana.

Tutte le storie che stanno nascendo ora, dovranno fare i conti con momenti di debolezza. Per chi è separato la ripartenza potrebbe non essere facile come si pensava.

Cancro

Venere è in questo momento dalla tua parte. Questo potrebbe portarti in due direzioni. O apri gli occhi per capire se ti trovi in una relazione che non funziona. Oppure ti puoi lasciare andare ad una tenera promessa nel fine settimana.

Non devi comunque strafare e soprattutto cerca di non essere troppo critico.

Leone

Tutte le storie che sono iniziate di contro ad una relazione che già esisteva, inizieranno a vacillare.

Resta comunque un buon momento. Con la Luna nel segno nella giornata di domenica potrai vivere una piacevole emozione, soprattutto se sei in coppia. Troverai la forza di farti largo tra molte difficoltà.

Vergine

Il segno Vergine è tra i più apprezzati del momento. Forse anche grazie a Venere che come pianeta lo accompagna passo dopo passo. Chi vive un rapporto che dura da tempo potrebbe voler iniziare a fare progetti. Se quindi intendi sposarti è il momento opportuno per concretizzare.

Bilancia

Entro la fine di ottobre Venere bacerà anche te. Si comsiglia quindi a coloro che erano delusi da qualcuno o da qualcosa di darsi una svegliata e di cominciare a ricercare un nuovo amore. Per molte coppie il 2020 sarà l’anno delle novità e del cambiamento.

Scorpione

Cosa ti aspetti davvero dall’amore? È giuntonil momento di chiedertelo. I dubbi spesso ti prendono, e in questa settimana il giorno delle tue debolezze potrebbe essere domenica. Questa sensazione di incomprensione potrebbe nascere dal fatto che si vorrebbero avere maggiori garanzie.

Sagittario

Non riesci proprio a fidarti in questo momento, e non certo ti si può dare torto. Per quelle relazioni che ormai hanno fatto la ruggine, la settimana può essere complicata da gestire, dunque quando si parla bisogna evitare di sollevare un polverone per nulla.

Capricorno

Sarà che Venere adesso non fa che assecondarti, ma sembra proprio che chiunque incontri sul tuo cammino ti sia sompatico. Il consiglio è quello di non mostrare troppa reticenza e iniziare a credere nella possibilità di trovare un nuovo partner.

Negli ultimi mesi il lavoro è stato un po’ burrascoso, ora invece sembra che le cose si muovano bene.

Acquario

Sebbene siano ottimi i presupposti, ci sono sempre molti dubbi in amore. Se sei reduce da qualche ultimo incontro, le incertezze non mancheranno, soprattutto domenica potrebbe diventare una giornata polemica anche per motivi banali. Quanto alla professione i nati sotto questo segno stanno per ricevere una buona proposta.

Pesci

Se sei preda di relazioni difficili, separazioni burrascose, questo non è il momento migliore.

Non migliorano le cose sul lavoro. Nella seconda parte della settimana vivrai molti momenti difficili, si potrebbe essere nervosi e somatizzare con un brutto mal di testa.

