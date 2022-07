Chi è Elisa Donatini di Sportitalia: social, biografia e curiosità

Fra i volti di Sportitalia vi è quello della giornalista Elisa Donatini, conduttrice del programma SI Café nel primo pomeriggio. Periodo importante per il calcio con le prime amichevoli delle squadre che si sono ritrovate in ritiro, mentre le dirigenze sono alle prese con i vari movimenti della sessione estiva del mercato. Elisa fa parte della team del canale che racconta quotidianamente le vicende delle operazioni compiute dai club. Andiamo a scoprire meglio chi è.

Chi è Elisa Donatini

Elisa Donatini è nata a Milano, il 4 gennaio del 1988. Ha quindi 34 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Volto di Sportitalia, Elisa è una giornalista, iscritta all’albo dei pubblicisti dal 2016. Si è sempre dedicata al giornalismo sportivo come dimostrano le sue esperienze professionali per portali quali tuttob.com e tuttojuve.com. Nel canale Sportitalia è presente dal 2014 e si può considerare, quindi, una veterana. Sulla rete, la ragazza lombarda conduce varie trasmissioni come, ad esempio SI Café nel primo pomeriggio, oppure Race Analysis, riguardante i motori.

Come si può apprendere dal suo profilo ufficiale Instagram è vegana. Sono oltre 30 mila i followers che la seguono sul social dove condivide perlopiù foto che la ritraggono in momenti di relax e di lavoro. Non si riesce, invece, a comprendere, riguardo la sua vita sentimentale se abbia qualcuno accanto o meno.

