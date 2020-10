Chi è Dash, la moglie del ‘guru di Instagram’ Mirko Scarcella?

Ecco chi è Dash, la moglie di Mirko Scarcella, il guru di Instagram smascherato da Le Iene

Chi è la moglie di Mirko Scarella? Di lei non si conoscono molte informazioni, sappiamo che si chiama Dash e che è una bellissima ragazza.

Come Scarcella anche la moglie è molto riservata, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Il profilo Instagram di Dash è privato, molte sue foto compaiono però sul profilo Instagram di Mirko.

Non si sa nulla della carriera della moglie di Mirko Scarcella né della sua vita privata. Ciò che sappiamo è che si è sposata con il noto social media manager e che dal loro amore è nata una figlia che si chiama Sienna Rose.

Dash è finita ieri al centro del gossip. Il motivo? Sarcella è stato ospite in collegamento a Non è l’Arena su La7 per difendersi ancora una volta dalle accuse, ad un certo punto al conduttore ha detto: “Mamma mia, mia moglie è qua di fianco a me… è una roba, non ci posso credere!”. Giletti gli ha quindi chiesto di inquadrare la moglie: “Ci faccia salutare sua moglie, dai, se si può!”. Scarcella l’ha inquadrata, Dash era sul letto in intimo, insieme alla figlia. Il conduttore è apparso imbarazzato poiché all’inizio era convinto che la donna fosse nuda.

Come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, nella puntata de Le Iene che andrà in onda stasera, 12 ottobre 2020 su Canale 5, si tornerà a parlare di Mirko Scarcella.

In molti lo conoscevano come il “Guru di Instagram“, Gaston Zama ha però scoperto che potrebbe essere un impostore, ha infatti scoperto la sua azienda non esiste e che molte foto che riguardano esperienze prestigiose come l’Università di Harvard sono false. A quanto pare utilizzava servizi di acquisto di follower da India, Brasile e Pakistan.

