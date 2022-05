Pubblicità gelato Kinder Bueno, qual è la canzone in sottofondo?

Il Kinder Bueno è senza dubbio uno dei prodotti più amati dai golosi dei dolciumi al cioccolato dello storico brand. Il wafer croccante, ripieno di crema alla nocciola e ricoperto di cioccolato al latte, è stato creato nel 1991: ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, il Kinder Bueno continua a riscuotere un grande successo.

Non è certo un caso se Kinder lancia spesso il Bueno in alcune varianti, anch’esse molto apprezzate dagli utenti. E’ il caso del Kinder Bueno proposto in versione gelato, anche nella versione White: il cono è caratterizzato dal classico interno alla nocciola, con il disco alla nocciola nella versione standard e bianco nella versione White, decorato con la gustosissima granella al cacao.

Anche la pubblicità del Kinder Bueno in versione gelato sta conquistando gli utenti, non solo per la gustosità del prodotto Ferrero. In molti, infatti, stanno chiedendo sui vari social e sul web il titolo della canzone che si sente in sottofondo nello spot.

Il brano in questione è Love Again, lanciato come singolo lo scorso giugno dalla cantante britannica Dua Lipa come ottavo estratto del suo secondo album, Future Nostalgia.

In realtà, il passaggio che si sente nello spot del gelato Kinder Bueno è ripreso da un altro brano, My Woman, pubblicato nel lontano 1932 dalla Lew Stone & his Monseigneur Band.

Non è la prima volta che l’intro di My Woman viene riutilizzato in altre canzoni. Il caso più famoso è quello di Your Woman, hit del 1997 pubblicata dal cantante indiano naturalizzato britannico White Town, che divenne un grande successo in tutto il mondo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui