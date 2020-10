Laura Ravetto e la chirurgia plastica: “Mi sono fatta un ritocco al seno”

Ospite della trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto si è raccontata ed ha raccontato un retroscena legato al suo lockdown.

Un lockdown durante il quale ha deciso di realizzare un piccolo “sogno”:

“Durante il periodo del lockdown mi sono chiesta quale fosse una cosa che avrei sempre voluto ma avevo paura di fare. E mi sono risposta che era un piccolo ritocco al seno”.

E così, ha deciso di donarsi una taglia (o poco più) in più: “Sono passata da una deliziosa prima ad una deliziosa seconda e mezza, direi”.

Seconda e mezza, perché secondo la Ravetto si tratta di una taglia che quasi non si nota: “La seconda e mezza è un seno che non è affatto per ‘arrazzare’ gli uomini. Quando sono vestita non si percepisce nulla, ma in costume si vede”.

Quindi, come sempre tra il serio e il faceto, i conduttori del programma hanno chiesto alla parlamentare: rifarsi il seno è più di destra o di sinistra? “Né l’una né l’altra, forse è più una pratica di destra”.

