Cotto e Mangiato, ricetta 12 ottobre 2020: cruditè di verdure con maionese

Iniziamo una nuova settimana con una ricetta velocissima e gustosa a Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha preparato un cruditè di verdure con maionese.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

150 ml di latte

150 ml di olio

20 grammi di aceto

Senape

Ketchup

Glassa di aceto balsamico

Sedano

Radicchio

Carote

Peperoni

Preparazione

Prepariamo la maionese frullando insieme latte olio e aceto. Aggiungere all’occorrenza altro olio e salare il tutto. Versare la maionese in quattro ciotole diverse. Una la lasci semplice, una seconda mischi del ketchup, una terza mischi della senape e nell’ultima metti la glassa di aceto balsamico.

Poi lava bene la verdura, prendi i gambi del sedano e tagliali a bastoncini. Taglia a listarelle anche carote e peperoni. Infine prendi le più belle figlie del radicchio. Metti tutto in una ciotola grande. Ora non ti resta che intingere la verdura nella salsa che più ti aggrada.

