Massimiliano Morra fidanzato con un uomo che gli ha promesso il Grande Fratello Vip: la rivelazione di Lele Mora

Lele Mora ieri a Live-Non è la d’Urso ha rivelato che Massimiliano Morra è stato fidanzato con un uomo, fa sapere però che non è gay

Massimiliano Morra continua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo della finta storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due nella casa più spiata d’Italia hanno confessato di non essere mai stati fidanzati davvero, in passato hanno finto di stare insieme per visibilità.

La gieffina ha attirato non poche critiche per aver detto ad alcuni concorrenti che Massimiliano Morra è gay, rivelazione che in un primo momento aveva negato di aver detto ma dopo giorni ha ammesso di averlo fatto e ha chiesto scusa.

Ieri sera a Live-Non è la d’Urso si è parlato anche di Morra, a farlo è stato Lele Mora. Parlando del gieffino in puntata ha detto: “Morra lo ricordo in realtà si chiama Gabriele, è venuto a Sanremo e ha vinto “Il più bello d’Italia”. Ha lavorato 3 anni con me, poi gli ho detto che se voleva fare televisione doveva andare all’Ares da Tarallo”.

Subito dopo Mora si è lasciato sfuggire un’interessante rivelazione su Morra che ha lasciato tutti senza parole. Queste le sue parole: “Ho un’indiscrezione però: lui prima si è fermato da un’altra parte. Ha avuto una storia con una persona molto conosciuta, che gli ha promesso che prima o dopo l’avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello. Era un uomo.“

Lele Mora ci ha tenuto a precisare che Massimiliano Morra non è gay. Ha infatti concluso dicendo. “Me ne assumo la responsabilità, ma lui non è gay. Ce ne sono tanti che non lo sono, ma per arrivare si concedono a qualche produttore”.

Alfonso Signorini nella puntata che andrà in onda stasera mostrerà a Massimiliano ciò che Lele Mora ha detto di lui? Se così fosse, come reagirà Morra nella casa del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

