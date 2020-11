Chi è Sagitta Alter, la compagna di Gigi Proietti? I due sono stati insieme per 58 anni

Ecco chi è Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti, l’attore è morto nella notte all’età di 80 anni

Nelle ultime ore non si fa che parlare della scomparsa di Gigi Proietti. L’attore è morto nella notte del 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, una notizia che ha sconvolto tutti.

Il famoso attore ha lasciato le figlie Carlotta e Susanna e la compagna Sagitta Alter. I due sono stati insieme per 58 anni, ma non sono mai convolati a nozze. In molti negli anni gli hanno spesso chiesto come mai il matrimonio non c’è mai stato, in un’intervista Proietti aveva detto: “È una domanda che mi fanno proprio tutti. La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo.”

Ma chi è Sagitta Alter? Ecco alcune informazioni sulla donna che per quasi sessant’anni ha condiviso la sua vita con Gigi Proietti.

Non si sa molto sulla compagna di vita del noto ed amato attore, la donna ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

I due si sono conosciuti a Roma nell’estate del 1962. Lei faceva la guida turistica, era in viaggio in Italia. L’attore era all’inizio della sua splendida carriera, in quel periodo si esibiva in vari locali di Roma. Dopo il loro incontro Sagitta Alter decise di non tornare in Svezia, restò in Italia per rimanere al fianco di Proietti.

Da quel momento i due non si separarono più, hanno condiviso moltissimi momenti felici nei 58 anni trascorsi insieme. Dal loro bellissimo amore sono nate due figlie, Carlotta e Susanna. Gigi Proietti e Sagitta Alter hanno sempre tutelato la loro storia d’amore, non sono mai finiti al centro del gossip.

