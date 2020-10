Franceska Pepe provoca Andrea Zelletta: “Ciao comodino”, lui non trattiene le lacrime

Duro scontro tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta ieri al Grande Fratello Vip

È andata in onda ieri 12 ottobre la nona puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, c’è stato uno scontro a distanza tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta.

L’ex gieffina non ha perso occasione per provocare Zelletta quando il conduttore ha parlato del fatto che sui social in molti fanno notare che alcuni concorrenti non si espongono mai nella casa più spiata d’Italia. Questi sono stati etichettati con il termine ‘comodini‘, perché sembrano più dei complementi d’arrendo che dei concorrenti.

I concorrenti hanno votato i gieffini che vengono visti come comodini, la più votata è stata Guanda, hanno però preso molti volti anche Massimiliano Morra e Andrea Zelletta.

Durante la diretta di ieri Andrea Zelletta ci ha tenuto a precisare che non si sente un comodino, Franceska Pepe lo ha però provocato dallo studio. Ridendo ha gridato ‘Ciao comodino’. Il gieffino non è riuscito a mantenere la calma, visibilmente infastidito ha definito la Pepe una ‘grande maleducata’. Lei ha continuato a provocarlo dicendo: “Quando lo apri il cassetto?”, lui ha risposto: “Stai zitta sfigata”.

Non appena il collegamento è stato staccato Andrea Zelletta non è riuscito a trattenere le lacrime, si è sentito alquanto colpito dall’accusa. Intanto, in studio Pupo ha detto la sua sulla Pepe, dicendo che a parer suo la ragazza non è un bell’esempio. Queste le sue parole: “Non è un bell’esempio, lo dico con grande affetto”.

Pupo ha poi detto che Franceska Pepe non ha fatto nulla per costruire una carriera. L’ha anche provocata parlando del suo rapporto con Sgarbi: “Che hai fatto un quarto d’ora con Sgarbi?”.

L’ex gieffina in studio si è scontrata anche con Myriam Catania, le due si sono attaccate e insultate in modo pesante. Alla Pepe l’attrice ha detto: “Continua a farti un giro con i tuoi uomini“. Questa la replica di Franceska: “Tu alza meno il gomito, che hai un figlio a casa”.

Franceska Pepe ha avuto uno scontro a distanza anche con Dayane Mello. Alla gieffina ha consigliato di fare attenzione perché prima o poi la verità salterà fuori.

Sara Fonte

