La contessa De Blanck e Tina Cipollari, la loro antipatia reciproca è nata in un reality

L’antipatia tra Patrizia De Blanck e Tina Cipollari è ormai dichiarata, anzi dura da tempo. La contessa infatti ha affermato più volte di non sopportare l’opinionista di Uomini e Donne, ma per quale motivo? Sembrerebbe che tra le due donne ci sia stato uno screzio avvenuto nel reality “Il ristorante“, andato in onda su Rai 1 tra il 2004 e 2005.

Il video della litigata tra De Blanck e la Cipollari

La lite è stata ripescata dal profilo social Indifferenza Astrale, che ha pubblicato un video in cui si vedono la contessa e la Cipollari scontrarsi. “Mi da fastidio questo suo modo di intromettersi” ha dichiarato l’opionista parlando della De Blanck. A quel punto, lo scontro si è fatto più acceso Tina ha accusato la contessa di averla provocata. La De Blanck si è poi difesa chiamandola “pinocchia”.

LE LITI TRA TINA CIPOLLARI E LA CONTESSA DE BLANCK

La conferma della reciproca antipatia è stata confermata anche dalla stessa Tina Cipollari. “Lei è molto prepotente -ha dichiarato l’opinionista al Fatto Quotidiano, raccontando quale aneddoto sul reality con la De Blanck – Mi scontrai con lei durante una nomination e il pubblico la bocciò con una percentuale bulgara, nonostante fosse convinta di restare”. Insomma, Tina si piazzò al secondo posto, mentre la contessa venne eliminata contanto di sfottò, e forse è per tale motivo che sono rimasti ancora forti dissapori.

