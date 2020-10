Cardi B e le foto in topless, la rapper replica: “Non mi importa”. E nasce l’hashtag #BoobsOutForCardi

Tre giorni or sono Cardi B ha compiuto 28 anni.

Ed ha fatto notizia, non tanto per il party in sé, quanto per alcune foto pubblicate (per errore, parrebbe) dall’artista di New York attraverso i propri canali social.

Foto in cui è possibile vedere Belcalis Marlenis Alamanzar (questo il nome completo di Cardi B) in topless.

Foto che ovviamente hanno destato scalpore, ma che hanno portato Cardi B a rispondere seccamente: “Non ci voglio pensare troppo, è andata come è andata. Le stronzate succedono. Chissenefrega, non è nemmeno la prima volta. Sono stata una fottuta stripper, perciò non mi importa”.

Da segnalare inoltre come su Twitter sia stato lanciato un hashtag #BoobsOutForCardi per solidarizzare con Cardi B.

Un hashtag con foto a corredo di ragazze che non ci hanno pensato due volte ad “uscire le tette” (Boobs Out d’altra parte è letteralmente traducibile così) in appoggio alla rapper.

Ma non solo ragazze.

Cardi B u're not alone!!! Let me expose my boobies for ya ?? pic.twitter.com/dTXBbX79cq — Rafik ?????? ? ? | FAN ACCOUNT (@RafikGaga) October 13, 2020

