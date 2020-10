Skyscraper, trama e curiosità sul film d’azione del 2018

Skyscraper è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.21 su Canale 5.

Il titolo originale del film è Skyscraper, ovvero Grattacielo. Ecco tutte le curiosità del film del 2018.

Skyscraper: trama, trailer, cast e curiosità

Skyscraper è una pellicola del 2018. Lo sceneggiatore e regista Rawson Marshall Thurber si cimenta in un nuovo genere in questa pellicola. Infatti, prima del 2018 aveva fatto una serie di commedie, come:

Palle al balzo (2004),

The Mysteries of Pittsburgh (2008),

Come ti spaccio la famiglia (2013),

Una spia e mezzo (2016).

Il film del 2018 è ispirato a Die Hard – Trappola di cristallo (1988) con Bruce Willis. Le riprese si sono svolte tra Vancouver in Canada e Hong Kong. Will Sawyer (Dwayne Johnson) è un ex agente dell’FBI. Quando perde una gamba in missione, perde anche il lavoro.

Così, inizia la sua nuova vita con la sua famiglia a Hong Kong, vivendo nel grattacielo The Pearl (La perla). Infatti, lavora con un amico alla sicurezza del palazzo. Per gestire questo lavoro, l’uomo ha un tablet e delle informazioni ottenute dal suo capo. Quando dei terroristi dell’Est cercano di invadere il grattacielo, l’uomo dovrà sfruttare queste informazioni per salvare la sua famiglia.

Il cast è composto da:

Dwayne Johnson: Will Sawyer.

Neve Campbell: Sarah Sawyer.

Kevin Rankin: Ray.

Chin Han: Zhao Long Ji.

Byron Mann: Ispettore Wu.

Adrian Holmes: Ajani Okeke.

Tzi Ma: Capo dei pompieri.

McKenna Roberts: Georgia.

Per rendere al meglio le riprese, il regista chiese la supervisione dell’architetto che aveva progettato il grattacielo più alto del mondo, Adrian Smith. Il film è costato 125 milioni di dollari. Gli incassi mondiali alla fine furono 304.868.961 dollari. Il film uscì nelle sale americane il 13 luglio 2018, mentre in Italia arrivò una settimana dopo.

