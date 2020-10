Massimiliano Morra gay? La madre e la fidanzata lo difendono: “Basta bugie”

La madre e la fidanzata di Massimiliano Morra negano che sia gay, ecco cosa hanno detto

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono sicuramente due dei personaggi più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia hanno confessato di essere stati solo fidanzati per finta in passato per ottenere visibilità. Altri segreti e bugie sembrano esserci ancora nel loro passato.

Nella casa la Del Vesco aveva lasciato intendere che Morra è gay, cosa che lui ha negato più volte. A quanto pare non è l’unica ad aver pensato in questi anni che l’attore sia omosessuale. Patrizia e Dalila, la madre e la fidanzata dell’attore hanno parlato di lui in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 14 ottobre 2020.

La signora Patrizia parlando di Morra ha detto: “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”.

Anche Dalila ha smentito il pettegolezzo dicendo che il fidanzato non è gay. Queste le sue parole: “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così”.

La fidanzata di Massimiliano Morra chiaramente non prova molta simpatia per Adua Del Vesco. Riferendosi alla gieffina ha infatti detto: “Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui