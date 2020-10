Chi è la signora Roberta apparsa nella diretta Mediaset Extra del GF Vip 5?

La signora Roberta, apparsa casualmente durante la diretta h 24 del GF Vip 5, ha scombussolato il web con tanto di meme: chi è esattamente?

Lunedì sera, prima della puntata del Grande Fratello Vip 5, c’è stata qualche irruzione durante la diretta Mediaset Extra h 24 del reality. Si tratta di una signora di 78 anni che si doveva collegare con la trasmissione Fuori dal Coro per parlare della sua complicata situazione economica. L’anziana, che non ha nulla a che vedere con il cast, è diventata virale con la sua apparizione scatenando i meme e le reazioni dei social.

“Buonasera a tutti, buongiorno… Ciao ciao” ha esordito così la signora credendo di essersi collegata con la trasmissione di Mario Giordano.

È tutto il giorno che la guarda e rido sola ?????? #gfvip https://t.co/9HVQuhVjGa pic.twitter.com/48heiyud1L — Neema Wild ? (@NeemaWild) October 14, 2020

Tra i commenti, c’è anche quello di una utente di Twitter che ha espresso la sua voglia di vederla presto come ospite in studio del GF Vip 5.

Scusate ma io venerdì voglio ospite in studio la signora Roberta #GFVIP — •A N N A• ? (@hiitsjustrealme) October 13, 2020

Infine, c’è anche chi ha ironizzato sulla sua presenza, definendola più interessante dei “comodini” della casa.

La nonnina in 2 minuti più interessante dei 3 comodini io propongo uno scambio #GFVIP — Laura sole?? (@01roberti) October 13, 2020

Ma chi è esattamente la signora Roberta?

Roberta è una pensionata di settantotto anni che abita a Milano. Pochi giorni fa, si è collegata con Mario Giordano nel programma Fuori dal Coro per testimoniare le sue difficoltà a livello finanziario. Stando alle dichiarazioni di Giordano, la donna riscuote 500 euro di pensione che non le permettono di vivere in modo autonomo senza il supporto del Comune. Insomma, una signora comune che ha avuto i suoi pochi minuti di popolarità grazie ad una piccola gaffe tecnica.

