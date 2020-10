Social Distance, stagione 1, dal 15 ottobre su Netflix: anticipazioni trama e cast

La serie disponibile su Netflix dal 15 ottobre è la particolare Social Distance, girata in pieno lockdown. Ha una portata differente da altre serie. Vediamo quini di cosa si tratta nel suo insieme.

La trama

Innanzitutto è una serie TV antologica, per cui ogni episodio ha la sua trama, i suoi personaggi, la sua storia.

Le riprese rappresentano un pò la vita (vera anche di quella dei personagi) condotta chiusi in casa, e basatasi esclusivamente sulle interazioni online durante la quarantena. Lo show nasce per mano di Jenji Kohan, a cui dobbiamo la famosissima Orange Is The New Black, ed è prodotto dalla showrunner Hilary Weisman Graham.

Non possiamo dare dunque delle anticipazioni sulla trama perché tutto avrà il suo sapore e il suo corso, durante i vari episodi.

Cast e attori di Social Distance

Nel cast della serie TV Social Distance sono presenti, quindi, molti attori, tra cui ad esempio:

Danielle Brooks

LaRita Brooks

DJ Brooks

Marsha Stephanie Blake

Rocco Luna

Misha Brooks

Isabelle Ferreira

Oscar Nunez

Daphne Rubin-Vega

Tom Costanzo

Luca Costanzo

Guillermo Diaz (Scandal)

Miguel Sandoval (Station 19)

Camila Perez (Gotham)

Olli Haaskivi (Manifest)

Gianna Aragon

Sarebbe impossibile fare l’elenco di tutti quelli che vedremo all’opera. Non resta quindi che attendere di vedere il tutto.

