Temptation Island Nip, Salvo e Francesca dopo il falò sono usciti insieme: “L’importante è avere voglia di riprovarci”

Salvo e Francesca hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island Nip dopo il falò di confronto anticipato

È andata in onda ieri 14 ottobre su Canale 5 la penultima puntata di Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, dove abbiamo anche assistito al falò di confronto anticipato tra Salvo e Francesca.

Nel villaggio il ragazzo sembrava essere convinto di voler mettere fine alla sua storia d’amore con la fidanzata, lo ha detto più volte sia alle tentatrici che agli altri fidanzati. Stando insieme a Francesca è convinto di essersi privato della felicità. Quando lei ha sentito il fidanzato dire queste cose ha pensato che forse lui voleva allontanarla.

Francesca ci ha pensato un po’ dopodiché non è riuscita ad aspettare l’ultima puntata del reality e ha chiesto il falò di confronto anticipato con il fidanzato, lui ha subito accettato.

Francesca ha ammesso di aver commesso degli sbagli nel loro rapporto, ma non pensa di essere stata l’unica. La Marcuzzi ha mostrato alla coppia i video del loro percorso vissuto a Temptation Island Nip, li ha poi invitati a guardarsi negli occhi mentre parlavano perché pensa che questo sia uno dei loro problemi principali. Salvo ha ammesso che i due non riescono spesso a dirsi le cose.

Francesca ha fatto sapere di aver chiesto al fidanzato di avere un figlio non per salvare la loro relazione ma perché desiderava avere una famiglia con lui. Alla fidanzata Salvo ha spiegato di non averle detto che una ragazza in ufficio ci provava con lui per non farle fraintendere la cosa, l’ha poi stupita dicendole di non essere mai andato via di casa perché la ama troppo.

La conduttrice ha fatto notare ad entrambi che pur vivendo nella stessa casa si sono fatti mancare le reciproche attenzioni. Al fidanzato Francesca ha detto: “Se in questo momento non hai la forza e la voglia di darmi quello che vorrei non credo sia il caso di continuare. Ciò non significa che non sia innamorata”.

Salvo ha fatto sapere che crede all’amore che Francesca dice di provare nei suoi confronti, non era però del tutto consapevole dei loro problemi. Ha poi detto: “Non ho bisogno di pensarci, io so cosa ho capito. Sono sicuro di non averti reso felice, sono consapevole di non averti dato ciò che meriti. La mia vita passata mi ha condizionato nelle scelte e negli atteggiamenti. Ho creato un muro e non ha giovato all’esprimermi come dovevo e al nostro rapporto. Io sono convinto di poterti dare ciò che vuoi e che meriti, ma ne ho anche il bisogno”.

Il ragazzo si è detto convinto di voler stare con Francesca. Lei all’inizio non gli ha creduto completamente ma lui ha insistito dicendo di non voler più stare male. Pensa di essere un uomo diverso, pronto ad uscire con lei dal reality. Di fronte ai dubbi della fidanzata ha detto: “In tutto il percorso ho pensato a ciò che non ti ho dato”.

Francesca ha spiegato: “Io sono molto innamorata, forse il mancato dialogo ci ha portato a una distanza enorme quindi sono barriere che abbiamo creato insieme. Abbiamo mancato entrambi, ci siamo persi di vista ma l’importante è avere voglia di riprovarci. E io vorrei darti questa ultima possibilità”. Alla fine i due si sono abbracciati e sono usciti insieme da Temptation Island Nip.

Sara Fonte

