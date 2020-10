Demet Özdemir, protagonista di Daydream, ospite a Verissimo sabato 17 ottobre

Demet Özdemir sarà ospite a Verissimo domani, sabato 17 ottobre 2020, su Canale 5

Demet Özdemir sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 17 ottobre su Canale 5.

L’attrice turca è diventata sempre più popolare negli ultimi mesi, non solo in Turchia ma anche in Spagna e in Italia, grazie alla serie tv “Daydream – Le ali del sogno” in onda su Canale 5. Lei interpreta il ruolo di Sanem Aydin.

Demet Özdemir a Verissimo parlerà proprio del successo ottenuto in questi mesi? È stato facile arrivare al successo? In un’intervista rilasciata mesi fa al Magazine ufficiale di Daydream aveva rivelato di aver fatto molti sacrifici.

Tra le varie cose l’attrice turca aveva detto: “Ho lavorato duramente per cinque anni, ho lavorato sodo, ho fatto gavetta e ho ottenuto un ritorno forte. E adesso sono nell’età dell’oro. In questo periodo ho imparato molto. Ad esempio, ho imparato a domare l’emozione, perché all’inizio era troppo intensa e mi bloccavo.”

Parlando della sua adolescenza Demet Özdemir aveva poi detto: “Ho cominciato a lavorare all’eta di 15-16 anni, in giovane età. Non ho potuto vivere l’adolescenza come quella degli altri. Lavoravo mentre i miei amici andavano al cinema. In questo ultimo periodo ho interpretato personaggi di 20, 22, a volte 18 anni e mi hanno permesso di vivere i panni di una ragazzina.”

A silvia Toffanin l’attrice turca rivelerà altri interessanti dettagli sul suo passato? Parlerà anche della sua amicizia con il collega Can Yaman? Non ci resta che attendere la messa in onda di domani per saperne di più.

