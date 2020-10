The Comedy Rule, miniserie 12 e 13 ottobre su Sky Atlantic: anticipazioni trama e cast

Per gli amanti della politica arriva la miniserie in due episodi The Comedy Rule. Vediamo insieme di cosa parla e da chi è composto il cast.

La prima parte della miniserie

Nella prima parte del political drama in onda il 12 ottobre, ci sarà una concentrazione massima della trama nella parte iniziale del Russiangate. Vedremo i personaggi intenti a portare a termine le indagini dell’FBI sulle e-mail di Hillary Clinton e su come questo abbia veicolato le elezioni verso la vittoria di Trump.

La seconda parte

Il 13 ottobre andrà in onda la seconda parte della miniserie. Qui ci sarà una maggiore concentrazione sulla difficile relazione tra Comey e Trump. Una decisione che distrugge tante altre e così via la catena simbolo di quel rapporto, che comunque rappresenta l’andamento odierno degli Usa.

The Comey Rule cast: attori e personaggi

Per il cast vedrai impersonare i protagonisti da Jeff Daniels e Brendan Gleeson? Ci saranno poi:

Michael Kelly nei panni dell’ex vicedirettore dell’FBI Andrew McCabe,

Holly Hunter è l’ex ministra della Giustizia Sally Yates,

Jennifer Ehle sarà lamoglie di Comey, Patrice,

Scoot McNairy nel ruolo dell’ex viceministro della Giustizia e supervisore dell’inchiesta sul Russiagate Rod Rosenstein.

Jonathan Banks è James Clapper

Oona Chaplin veste i panni del legale Lisa Page.

Amy Seimetz è Trisha Anderson, numero due dell’Office of General Counsel dell’FBI.

