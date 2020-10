Tale e Quale Show 16 Ottobre 2020, quali saranno gli artisti imitati nella penultima puntata?

‘Tale e Quale Show’ si avvia alla conclusione; quali personaggi del mondo dello spettacolo saranno imitati dai protagonisti della penultima puntata? E chi sarà il favorito?

‘Tale e Quale Show’ continua a confermarsi uno degli appuntamenti più amati dal pubblico. Quest’edizione 2020, nonostante tutte le difficoltà, è riuscita comunque a regalare grandi imitazioni e tanto divertimento.

Ora il popolare show di Rai Uno si avvia agli ultimi colpi di coda. Quella di stasera, Venerdì 16 Ottobre, è infatti la penultima puntata. Prima del gran finale, che andrà in onda la settimana prossima.

Ma quali saranno i personaggi famosi che i protagonisti dovranno imitare stasera?

‘Tale e Quale Show’, le imitazioni dell’ultima puntata

Vediamo subito quali saranno le attese esibizioni dei protagonisti dello show di Carlo Conti. Che, ancora una volta, dovranno dare prova di tutto il loro talento, la loro verve e le loro doti artistiche e recitative.

Coadiuvati, naturalmente, dal lavoro del personale dietro le quinte. In primis i coach, ma anche truccatori, costumisti e tutto il “cast” che rende possibile la magia di ‘Tale e Quale Show’.

La serata di stasera vedrà sul palco Barbara Cola, grande favorita insieme a Pago e Virginio; l’attrice e cantante dovrà “indossare” i panni di Al Bano. Restando nella “top three” della classifica (che ribadiamo è ancora provvisoria), Pago interpreterà invece l’intramontabile Rino Gaetano. Omaggio in grande stile anche per Virginio, che per una sera riporterà sul palco Mango.

Francesca Manzini dovrà cimentarsi in una prova decisamente ardua e interpretare nientemeno che Jennifer Lopez. Personaggio di grande spessore anche per Carmen Russo; a lei è toccata l’inarrivabile Sophia Loren.

Carolina Rey interpreta la giovane cantautrice Gaia, mentre Giulia Sol dovrà mettersi alla prova con Alessandra Amoroso. Sfida non certo facile anche per Sergio Muniz, che imita Cat Stevens. A Francesco Paolantoni toccherà, invece, Tony Dallara.

Ma l’esibizione che tutti attendono di vedere è quella che fu in passato di Claudio Lippi; Luca Ward riuscirà a eguagliare la sua imitazione della mitica Amanda Lear?

In attesa del gran finale

Ospite speciale della puntata sarà Nino Frassica. Il celebre attore e comico si affiancherà alla giuria, composta tradizionalmente da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Non mancheranno le esilaranti performance di Gabriele Cirilli, che quest’anno si è messo alla prova con i jingle… d’autore.

Quella di stasera sarà una puntata da “record” in tutti i sensi; infatti è il centesimo appuntamento del pubblico con ‘Tale e Quale Show’. A conferma del fatto che cavallo che vince non si cambia. E che un animale da palcoscenico come Carlo Conti sa, indubbiamente, costruire uno spettacolo che funziona.

La puntata andrà in onda su Rai Uno e, come sempre, in streaming su RaiPlay.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui