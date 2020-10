Franceska Pepe assente in studio: problemi con la produzione del Grande Fratello Vip? Il retroscena

Sembra che ci sia altro dietro l’assenza in studio di Franceska Pepe durante la decima puntata del Grande Fratello Vip, il retroscena di Giornalettismo

È andata in onda ieri 16 ottobre la decima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Franceska Pepe non era presente in studio.

L’ex gieffina poche ore prima della diretta aveva già fatto sapere ai suoi follower che sarebbe stata assente in studio durante la decima puntata del reality, aveva giustificato la sua assenza parlando di ‘problemi personali’.

All’inizio della puntata anche Alfonso Signorini ha parlato dell’assenza di Franceska Pepe, il conduttore ha fatto sapere che la gieffina non era presente a causa di un mal di schiena, le ha poi mandato i suoi saluti.

Poco dopo anche Giornalettismo ha parlato dell’assenza dell’ex gieffina, ha confermato l’esistenza di un certificato medico del mal di schiena della Pepe, ha però incuriosito tutti domandandosi se è davvero questo il motivo che le ha impedito di essere in studio ieri sera.

Sembra che la scorsa settimana ci sia stata una discussione tra Franceska Pepe e la redazione del Grande Fratello Vip. Il motivo? A quanto pare l’ex gieffina pretendeva che un autista la andasse a prenderla a casa sua a Sarzana per portarla a Roma in occasione della puntata. Sembra anche che abbia poi fatto altre richieste, oltre ad essersi scontrata con un’autrice. Dopo questi episodi è saltato fuori il certificato medico.

Il noto portale ha anche svelato il cachet percepito dall’ex gieffina per ogni puntata, si tratta di 1000 euro a puntata. A quanto pare Franceska Pepe sarà assente in studio anche lunedì 19 ottobre. Tornerà in studio durante la puntata che andrà in onda venerdì 23 ottobre?

Franceska Pepe tornerà nello studio del Grande Fratello Vip? Ai fan Giornalettismo ha svelato: “Il mistero della Pepe s’infittisce ma la rottura tra la concorrente e la produzione è agli sgoccioli”.

Sara Fonte

