Muore a 97 anni Rhonda Fleming, la Regina del Technicolor

Se ne va una icona del cinema anni ’40 e ’50.

Rhonda Fleming, soprannominata ‘The Queen of Technicolor’ (la Regina del Technicolor), se n’è andata mercoledì scorso – all’età di 97 anni.

Nota per il fisico da pin-up e per dei caratteristici capelli rossi, ha preso parte ad oltre 40 film nel corso della lunghissima carriera (terminata nel 1990 apparendo in Waiting for the Wind) conquistando una stella nella Hollywood Walk of Fame (al numero 6660 dell’Hollywood Boulevard).

Marilyn Louis (questo il nome all’anagrafe) esordì nel 1943 in Terra nera (titolo originale ‘In Old Oklahoma’), film in cui però non risulta accreditata.

Tra i suoi film più noti Le catene della colpa (‘Out of the Past’), considerato tra i migliori noir dell’epoca e Io ti salverò (‘Spellbound’).

Nel corso della sua lunga vita (che l’ha vista sposarsi ben sei volte) era diventata filantropa e sostenitrice di numerose organizzazioni che combattono il cancro, i senzatetto e gli abusi sui minori.

Di seguito, un video tributo a lei dedicato:

