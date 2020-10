Verissimo, Manila Nazzaro parla dell’ex marito: “C’erano tante bugie”

Intervistata a Verissimo, Manila Nazzaro ha raccontato il tradimento di Francesco Cozza e l’attuale storia d’amore con Lorenzo Amoruso

Oggi, sabato 17 ottobre, Manila Nazzaro è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare alcuni aneddoti sulla sua vita sentimentale. Dopo aver parlato della sua infanzia, si è focalizzata sul matrimonio con l’ex marito Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Una storia d’amore molto bella ma un po’ sofferta, terminata con una separazione nel 2016.

Perché è finita tra Manila Nazzaro e Francesco Cozza?

“C’erano tante bugie tra noi” ha esordito così Manila Nazzaro, svelando il vero motivo per cui è finita con Cozza. Miss Italia 1999 ha poi spiegato alcuni dettagli, svelando di essere stata tradita: “Aveva una sua vita parallela, poi mentre ci stavamo lasciando ho scoperto che aveva già avuto un altro bambino”. Manila ha inoltre raccontato di aver contattato la donna, con cui l’ex marito la tradiva, ma di non aver mai ricevuto risposta. A quanto pare, Nazzaro è rimasta piuttosto amareggiata, perché non ha mai amato la poca chiarezza nei rapporti.

L’amore con Lorenzo Amoruso

Dopo tante sofferenze, Manila ha conosciuto la sua anima gemella Lorenzo Amoruso. I due hanno partecipato a Temptation Island, uscendo insieme e facendo innamorare anche i telespettatori. Una storia d’amore incoronata grazie ad un anello di fidanzamento che il compagno ha donato a Manila per il suo compleanno. Oggi, si sono stabiliti a Roma per vivere a 360 il loro amore puro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui