Oroscopo di Paolo Fox dal 19 al 25 ottobre: previsioni della settimana

Che cosa ci sarà di speciale nell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che sta per cominciare? Andiamo a vedere insieme cosa ci aspetta, segno dopo segno.

Ariete

Se stai uscendo da un periodo complicato, l’inizio della settimana non sarà male. Ti consigliamo quindi di tentare un riavvicinamento e aprire un confronto costruttivo.

Invece, nel lavoro, l’aria di burrasca non accenna a passare. anche perchè il novilunio tra domenica e lunedì non è favorevole al segno.

Toro

Se hai iniziato una storia da poco, sarai interessato da qualche tensione che arriva dall’esterno. Chi invece sta affrontando una separazione, è giunto il momento di dare spazio a nuove emozioni.

Nel lavoro poi, le cose sono nettamente migliori. Ci saranno stelle di grande interesse con un unico momento di agitazione nel mezzo della settimana, precisamente mercoledì.

Gemelli

Storie non importanti o storie segrete, stanno vivendo aria di crisi. In fondo è tutta colpa di Saturno che prova a mettere ordine nelle tue vicende amorose.

Dal punti di vista lavorativo molti stanno cercando nuovi consensi e tutto può rivoluzionarsi in positivo.

Cancro

Pur essendo giornate xhe faranno bene all’amore,

sarà opportuno non perdere la concentrazione. Purtropp il lavoro ha creato distrazioni. Avere Sole e Luna nel segno domenica e lunedì può portare emozioni vere, sincere e anche un contatto importante.

Leone

Cerca di non influenzare le tue storie d’amore con le indecisioni e le problematiche che invece riguardani il lavoro. Rischi infatti di creare malumori quando invece la sola cosa che ti occorre è avere al tuo fianco una persona che sia di sostegno.

Le coppie forti saranno in grado di vivere emozioni speciali.

Vergine

La tensione non manca, sopratutto nei rapporti personali. Avranno la peggio con te segni come Sagittario e Pesci con cui i rapporti sono più difficili.

I sentimenti stanno vivendo dei momenti nom proprio rosei. E infatti, non è detto che tutte le relazioni siano in crisi, tuttavia da venerdì qualcosa non va.

Bilancia

Se hai avviato una relazione da poco tempo è opportuno stare lontani da qui pro quo e da polemiche nelle giornate di domenica e lunedì. In generale infatti avrai dei momenti di forte agitazione. Sarà meglio quindi avere sempre sotto controllo.

Scorpione

La situazione astrologica ti sorride domenica e lunedì, quando grazie alla Luna Nuova il tuo cuore sarà più proteso ad amare. Sebbene sia troppo prematuro pronunciare il “sì” definitivo si possono vivere avventure con leggerezza e serenità.

Sagittario

Non per notare solo le cose negative, ma stai trascorrendo dei giorni nel clou della noia e delle seccature. Tutto quello che hai vissuto ieri, i momenti no, le esperienze, le storie passato, stanno formando la persona che sei oggi. Motivo per cui usi

un’eccessiva prudenza nelle nuove relazioni.

Capricorno

La situazione migliore per mettere le cose in chiaro in una storia non proprio idilliaca arriverà nel fine settimana.

Si consiglia di essere chiari in tutto ciò che si dice. E pur avendo superato gli scorsi mesi con le loro difficoltà, nulla ti vieta di tornare oggi a discutere.

Acquario

Per te c’è buon oroscopo. Tutto merito di Venere che è ancora dalla tua parte. Per i single non sono infatti escluse le possibilità di incontri piacevoli.

Quanto al lavoro, chi ha un posto fisso non può muoversi. Se invece lavori in autonomia, metti in cantiere progetti innovativi e cambiamenti già presenti, almeno nella mente, da oltre un anno.

Pesci

Occhio che per te sta per arrivare un incontro piacevole, anche in ritorno di fiamma. La settimana è ideale pure per risolvere delle questioni legali che ormai vanno avanti da tempo.

Se fai parte di un’azienda, a marzo c’è stato uno stop che qualcuno non ha preso bene e adesso è giunto il momento di fare il punto della situazione.

