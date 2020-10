La storia vera dietro a Fire Squad – l’incubo di fuoco: l’incendio di Yarnell Hill del 2005

Stasera, alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Fire Squad – Incubo di fuoco – dramma del 2017 diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy – 2010, Oblivion – 2013).

La pellicola è ambientato nel 2013 ed è ispirata ai fatti reali dell’Incendio di Yarnell Hill, in cui 19 vigili del fuoco tra i 21 e i 43 anni morirono tragicamente per salvare un paese (Yarnell, in Arizona) dalle fiamme.

Oltre alla tragedia delle vite umane perse (è il 30 giugno del 2013 quando gli uomini dell’interagenzia Granite Mountain Hotshots dei Vigili del Fuoco di Prescott vengono sopraffatti dal fuoco) quello dell’incendio di Yarnell Hill viene ricordato per essere un disastro naturale di proporzioni assolutamente importanti: furono 3400 gli ettari bruciati a causa del disastro, innescato da un singolo fulmine e propagatosi a causa di contingenze particolarmente avverse (venti forti, a 35 km/j, siccità e temperature intorno ai 40°).

L’incendio fu dichiarato domato soltanto il 10 luglio.

Fire Squad – l’incubo di fuoco: la trama

Un gruppo di vigili del fuoco si allena duramente per diventare Hotshots di Granite Mountain, il reparto speciale dei vigili del fuoco che si schiera in prima linea per combattere gli incendi gravi.

Nel clima secco dell’Arizona gli incendi non mancano ed i ragazzi, lavorando duramente assieme, riescono a domare più di un incendio.

Per Brendan, uno dei vigili, il lavoro rappresenta anche la possibilità di redimersi da un passato di tossicodipendenza.

Fire Squad – l’incubo di fuoco: cast e scheda tecnica

Il film presenta un cast d’eccezione, tra cui spiccano Josh Brolin (Avengers: Endgame, 2018 – Oldboy, 2013)e Jeff Bridges (Il Grande Lebowski – 1998 , Tron -1982).

Nel 2018, Fire Squad – Incubo di fuoco ha ricevuto una candidatura dall’associazione degli effetti speciali per la qualità degli effetti speciali nel film.

Titolo Originale: Only the Brave

Genere: Biografico, Drammatico

Durata: 2h 10m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Joseph Kosinski

Cast: Josh Brolin, Miles Teller, James Badge Dale, Alex Russell

