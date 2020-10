TRL, Total Request Live: tornerà mai in onda? Cosa accade negli altri paesi

Se c’è un programma che gli appassionati di musica cresciuti negli anni ’90 e 2000 non potranno mai dimenticare è certamente Total Request Live, meglio conosciuto come TRL.

Si trattava della versione italiana dello show televisivo americano Total Request Live, con esibizioni di cantanti e band e la classifica dei 10 video più votati dai telespettatori.

TRL è andato in onda su MTV per ben 11 anni, prima della chiusura stabilita a settembre 2010. Il programma è stato condotto da alcuni personaggi che hanno letteralmente fatto “furore” in quegli anni, tra cui Giorgia Surini e Marco Maccarini, conduttori dal 1999 al 2004.

Dal 2005 al 2008 è stata la volta di Alessandro Cattelan, alternato alla conduzione da Giorgia Surina (prima) e da Elena Santarelli (poi).

Ma la domanda che si pongono da tempo i fan è la seguente: rivedremo di nuovo TRL su MTV? Per il responsabile di Viacom, Sergio Del Prete, non è impossibile, ma andrebbe “ripensato e attualizzato” perchè il mondo “è cambiato molto”. Al momento non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma chissà che un domani le cose non possano cambiare.

In alcuni Paesi TRL va regolarmente in onda, come ad esempio in Australia, dove è stato rilanciato nel 2019 con un nuovo format, e anche negli USA. Gli appassionati di Total Request Live incrociano le dita.

