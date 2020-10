The Third Day, stagione 1, dal 19 ottobre su Sky Atlantic: anticipazioni trama e cast

The Third Day è la serie tv thriller psicologica attesa il 19 ottobre su Sky Atlantic. Divisa in due parti e sei episodi, vediamo insieme anticipazioni di trama e cast.

The Third Day la trama

Per capire l’innovazionedella nuova serie e sviscerare la trama, dobbiamo analizzare le tre partiin cui si divide.

La prima parte, Estate, rappresenta la storia di Sam (Jude Law), che approdando in una strana isola, si ritrova ad avere a che fare con abitan bizzarri ligi al rispetto delle proprie tradizioni.

Non potendo tornare a casa, Martin si affida all’ospitalità dei Martin, una coppia di mezza età proprietaria del pub del villaggio.

La seconda parte, Autunno, è una sorta di esperienza live full immersion di ciò che accade sull’isola tra la prima e la seconda parte della storia.

Nella terza e ultima parte, Inverno, si parla di Helen, straniera che giunge sulla stessa isola con le sue due figlie alla ricerca di risposte.

The Third Day cast, attori e personaggi

Per quanto riguarda il cast troviamo:

Jude Law , nei panni di Sam,

, nei panni di Sam, Katherine Waterston , che veste i panni di Jess,

, che veste i panni di Jess, Paddy Considine ed Emily Watson sono il signor e la signora Martin

ed sono il signor e la signora Martin J ohn Dagleish sarà Larry,

sarà Larry, Mark Lewis Jones sarà Jason,

sarà Jason, Richard Bremmer è ” Il Padre dell’isola”,

è ” Il Padre dell’isola”, Freya Allan è Kail e

è Kail e Florence Welch nei panni di Veronica.

