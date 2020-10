Andrea Zelletta rivede Natalia al Grande Fratello Vip: il loro incontro emoziona

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si rivedono al Grande Fratello Vip, i due non trattengono le lacrime per l’emozione

Continua il percorso di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinato molto a Matilde Brandi, qualcuno ha addirittura pensato che tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Anche Antonella Elia pensa che la loro non sia solo amicizia.

Nella puntata di ieri 19 ottobre Signorini ha mostrato una clip dove si vedono Matilde e Andrea insieme. I due ci hanno tenuto a precisare con un po’ di ironia di essere innamorati dei loro rispettivi compagni, lei di Marco lui di Natalia.

Poco dopo nella casa è entrata Natalia Paragoni, lei e Andrea non si sono potuti però riabbracciare a causa delle regole previste per il Coronavirus. Non appena si sono rivisti in giardino non sono riusciti a trattenere le lacrime per l’emozione. Andrea Zelletta alla fidanzata ha confessato che sente molto la sua mancanza, ha poi svelato che prima di entrare nella casa non pensava che avrebbe sentito così tanto la sua mancanza.

Natalia Paragoni è apparsa davvero molto emozionata ieri al Grande Fratello Vip, ha ammesso che aveva preparato un discorso ma non ricordava nulla. Al fidanzato ha però detto che vederlo in televisione è bellissimo, gli ha dato anche un consiglio: “Devi essere te stesso”.

L’ex corteggiatrice pensa che la gente fuori guarda sempre le cose negative prima di quelle positive, ad Andrea ha detto che deve fregarsene di ciò che pensano gli altri. Non ha nemmeno alcun problema con la sua vicinanza a Matilde, ieri nella casa l’ha infatti salutata con serenità.

Prima di andare via ha ribadito al fidanzato che lo ama molto, pensa che dagli altri gieffini possa imparare molte cose e che anche lui possa insegnarne loro altre, a detta sua manca sensibilità nella casa.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui