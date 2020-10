Elisabetta Gregoraci svela il messaggio in codice e parla di Stefano: la reazione di Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci ha svelato il significato del suo messaggio in codice, la gieffina fa sapere che è rivolto a più persone

Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 19 ottobre su Canale 5.

Signorini alla gieffina ha chiesto se è una donna che se la tira, lei ha risposto di no ma Antonella Elia non era d’accordo con lei. Riferendosi alla Gregoraci l’opinionista della quinta edizione del reality ha detto: “Diciamo che Elisabetta vive di rendita. Ormai lei è Cleopatra, per tutti i ragazzi tale è e vivono questa sua influenza. Comunque sa di avere questo potere, lo usa. Secondo me sì, se la tira perché è frutto di tutto quello che lei è stato. Di Briatore, della sua vita lussuosa”.

Pupo ha difeso Elisabetta Gregoraci, lei non si è mostrata infastidita dalle parole della Elia, si è limitata a dire che nella casa più spiata d’Italia si è messa in gioco. Nel corso della puntata il conduttore si è di nuovo soffermato sulla Gregoraci, per chiederle spiegazioni sul messaggio in codice tanto chiacchierato negli ultimi giorni.

In moltissimi hanno notato che Elisabetta Gregoraci batte la mano sul cuore ongi volta che parla di Pierpaolo Pretelli. Ieri sera lo ha rifatto quando Signorini le ha chiesto come va con il gieffino. Antonella Elia ha fatto notare il suo gesto alla gieffina.

Alfonso Signorini ha mostrato alla Gregoraci alcune foto con Pretelli e una clip dove si vede che si batte spesso la mano sul cuore. Le ha fatto anche vedere molti tweet riguardanti il suo gesto. Lei è arrossita, ha spiegato che il suo gesto non è rivolto ad una sola persona: “Sono rivolti fuori. Sì, a una persona che è fuori. Ma non a una. Siamo un gruppo di amiche, quattro donne e un uomo”.

La Elia non ha creduto alla spiegazione di Elisabetta Gregoraci, le ha infatti chiesto di dire la verità. Subito dopo il conduttore è rimasto solo con la gieffina in confessionale, le ha fatto una domanda e le ha detto che se non fosse stata sincera avrebbe mostrato delle prove.

Alfonso alla gieffina ha detto: “Ti faccio due nomi di uomini, uno di questi potrebbe appartenere il tuo presente. Ti chiedo quale dei due. Il primo è Piero, il secondo è Stefano. Quale di questi due è legato al tuo presente?”. Questa la risposta di Elisabetta: “Non conosco nessun Piero, conosco uno Stefano. Piero del Volo è un mio amico, non abbiamo avuto nessuna storia”. Il conduttore ha detto che più avanti parleranno ancora di Stefano.

Intanto, Pierpaolo Pretelli sembra esserci rimasto molto male per il gesto della Gregoraci. Al conduttore ha detto: “Ti dico la verità, non ci ho fatto caso a questo gesto. Metterci la pietra sopra? Ci penso prima. Mi sembra un po’ affrettato”.

Sara Fonte

