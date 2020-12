Giulia De Lellis sulla neve a Capodanno, i fan la criticano: “Per te i Dpcm non valgono”

Giulia De Lellis trascorre il Capodanno a St. Moritz, il gesto dell’influencer manda i fan su tutte le furie

Giulia De Lellis è finita al centro di moltissime critiche e polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Insieme al nuovo fidanzato Carlo Beretta e ad alcuni amici si è recata a St. Moritz, in Svizzera, per trascorrere gli ultimi giorni di questo difficile e delicato 2020.

Sulle sue Instagram Stories ha postato diverse foto e video di lei che si diverte sulla neve insieme ad una sua amica, la nota influencer è apparsa felice e spensierata.

Giulia De Lellis ha quindi deciso di festeggiare il Capodanno sulla neve, una scelta che a molti non è affatto piaciuta. Sui social l’influencer è sempre più amata e seguita, ma nelle ultime ore si sta ritrovando a fare i conti con moltissimi fan furiosi.

A causa dell’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte la maggior parte delle persone stanno trascorrendo le vacanza natalizie in casa, senza poter praticamente uscire dal proprio appartamento. Giulia De Lellis però senza pensarci due volte è volata a St. Moritz per godersi qualche giorno di vacanza e relax sulla neve. In molti si chiedono perché lei come molti vip possano fare queste cose mentre la gente ‘normale’ resta a casa.

Tra i vari commenti postati contro la De Lellis si legge: “Purtroppo non riesco a capire perché per alcuni Vip non esistono le zone rosse. Ma che gioco è?”. Un altro utente le ha scritto: “Ovviamente per te i Dpcm non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone insieme alla famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto con te a Roma il giorno di Natale (cosa proibita) e ora in montagna. Con tutti i follower che hai non perdi mai occasione per dare il cattivo esempio e fare brutte figure”.

In moltissimi stanno facendo un paragone tra la De Lellis e Chiara Ferragni. La nota fashion blogger sta trascorrendo le vacanze natalizie a casa con la sua famiglia. Anche il Capodanno lo passerà in famiglia a casa sua, a differenza di Giulia ha scelto di non fare nessun viaggio, in moltissimi hanno apprezzato il suo gesto. Tra i vari commenti si legge: “La qualità della Ferragni si vede anche in questa occasione… altro pianeta”.

Giulia De Lellis non ha ancora replicato alle tantissimi critiche ricevute nelle ultime ore. L’amata influencer romperà presto il silenzio su Instagram? Non ci resta che attender per saperne di più.

